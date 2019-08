Appare altro poliedro in piazze Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - È apparso questa mattina in piazza della Stazione a Firenze un altro grande poliedro, alto 6 metri, che segue l'esaedro in Piazza Bambini di Beslan, l'icosaedro in Piazza Santa Maria Novella e il dodecaedro in Piazza della Signoria, e rappresenta il simbolo del fuoco, che Leonardo Da Vinci disegnò per il manoscritto 'De Divina Proportione' del frate matematico Luca Pacioli. Questa figura insieme a quelle già installate scandisce il conto alla rovescia che porterà all'inaugurazione, il 13 settembre, della mostra 'La Botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra Arte e Natura'. L'esposizione, che avrà luogo a Firenze nel Museo di Santa Maria Novella dal 13 settembre al 15 dicembre è un tassello fondamentale nel percorso che la città ha dedicato alle celebrazioni organizzate per il cinquecentenario della morte del genio toscano e porrà l'attenzione su un suo aspetto meno noto ovvero quello di attento osservatore e indagatore dei misteri della botanica.