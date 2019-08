Tenta abuso sessuale a vicina, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, con le accuse di violenza sessuale e violazione di domicilio. Secondo i militari, il 24 agosto scorso si sarebbe introdotto nell'abitazione di una 35enne, a Firenze, e l'avrebbe sorpresa nel sonno cercando di violentarla. Il giovane, che è il figlio della domestica della vittima e che abita nel suo stesso condominio, avrebbe usato per entrare nell'abitazione le chiavi che erano nella disponibilità della madre per quando avrebbe dovuto rassettare la casa. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze su richiesta del pm Christine Von Borries.