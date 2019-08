Scrive frase amore su asfalto,denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, nella speranza di tornare con la ex compagna, ha scritto sull'asfalto la sua dichiarazione d'amore per lei. Ma un passante lo ha visto e ha chiamato la polizia. Così per l'uomo, 46enne, è scattata una denuncia per imbrattamento. L'episodio è accaduto la notte scorsa nella immediata periferia di Firenze, in via della Panche. Gli agenti hanno sequestrato quattro bombolette di vernice spray che l'uomo aveva usato per comporre la scritta.