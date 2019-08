Fiorentina su De Paul ma accordo lontano

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Nella settimana conclusiva di mercato la Fiorentina è pronta a tentare l'affondo sugli ultimi obiettivi, prima fra tutti Rodrigo De Paul. C'è una trattativa in corso con l'Udinese ma non sarebbe ancora vicina all'epilogo per la distanza tra richiesta (35-40 milioni) e offerta. Il club viola vorrebbe inserire una contropartita tecnica, Giovanni Simeone (nel mirino di Cagliari e Samp e nelle ultime ore della Dinamo Mosca) e Marco Benassi. Per adesso la discussione non ha fatto passi in avanti anche se il nazionale argentino si conferma la priorità per i viola. Nel frattempo continuano ad essere accostati alla Fiorentina i vari Raphinha (Sporting Lisbona) e Simone Verdi del Napoli con cui i viola stanno parlando da giorni anche del prestito di Lorenzo Tonelli che andrebbe a completare il reparto difensivo, specie in caso di partenza di Ceccherini sul quale ha messo gli occhi il Brescia.

Per la fascia sinistra resiste l'ipotesi di uno scambio con l'Inter Biraghi-Dalbert.