Fans Harry Potter a Livorno per raduno

(ANSA) - LIVORNO, 26 AGO - Un migliaio da tutta Italia a Livorno, tra aspiranti maghetti e semplici curiosi, per partecipare al raduno nazionale dei fan di Harry Potter, organizzato dall'associazione Caput Draconis, che entra nel vivo: iniziato nel fine settimana proseguirà fino al 29 agosto. Nel magnifico e già di per sé magico scenario delle due fortezze medicee della città, la Fortezza Vecchia e la Nuova, dove non mancano scorci rimasti intatti nei secoli, i fan del celebre maghetto uscito dalla penna della scrittrice britannica Joanne Rowiling si sono dati appuntamento per rivivere le emozioni del mondo di Hogwarts e partecipare alle lezioni di scuola di magia.