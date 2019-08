Chiude a Mandela Forum Firenze 'Il Tour'

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni ritornano a Firenze per concludere al Mandela Forum il loro 'Il Tour' con ultime repliche il 27, 28 e 29 dicembre 2019. A Firenze i tre avevano fatto oltre 130.000 presenze in ben 17 date al Mandela Forum e 19 al Teatro Verdi, cifra da record per uno spettacolo teatrale.

Riprendendo il celebre manifesto Usa di 100 anni fa con lo zio Sam - a fini di reclutamento nell'esercito americano in quel caso, qui con senso di scherzo - ora sono proprio Panariello, Conti e Pieraccioni, raffigurati ciascuno sotto a un cilindro decorato a stelle, i tre puntano il dito verso chi legge la scritta "Se non ci avete ancora visto... We want you".