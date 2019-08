Prolungato codice giallo per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - Prosegue anche domani, sabato 24 agosto, il codice giallo per rovesci e temporali in Toscana, dalle 13 alle 21, già in vigore oggi. Lo annuncia la sala operativa della protezione civile regionale.

Infiltrazioni di aria fresca in quota, spiega una nota, determina condizioni di marcata instabilità in particolare nelle zone interne e durante le ore centrali della giornata. Sia oggi, a partire dal primo pomeriggio che domani, nella stessa fascia oraria, saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco su tutte le aree ma in in particolare nelle zone interne. Possibili colpi di vento e grandinate.

Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata.