Pentola lasciata su fuoco,casa in fiamme

(ANSA) - PISA, 23 AGO - Una pentola a pressione dimenticata sul fornello ha innescato un incendio in una palazzina a Pisa senza per fortuna coinvolgere gli occupanti ma procurando danni piuttosto importanti all'immobile. Anche i vigili del fuoco hanno avuto iniziali difficoltà ad accedere al l'appartamento per la presenza del fumo e perché l'edificio si trova in una strada molto stretta. Nel giro di qualche ora i pompieri sono comunque riusciti a domare le fiamme e bonificare l'appartamento, che si trova al terzo piano della palazzina, dalla presenza del fumo. L'incendio, praticamente estinto e con le operazioni di bonifica in corso, ha interessato anche una porzione del tetto che è parzialmente crollato. Le famiglie che abitano all'interno della palazzina sono state allontanate in attesa di ulteriori verifiche sulle condizioni degli appartamenti. Sul posto anche il responsabile della Protezione civile del Comune di Pisa per l'eventuale sistemazione degli abitanti se dovesse essere dichiarato inagibile l'intero edificio.