Malori tra gruppo giovani, li dimettono

(ANSA) - PISTOIA, 23 AGO - Sono stati quasi tutti dimessi i ragazzi che, insieme a alcuni accompagnatori, erano stati ricoverati per i disturbi intestinali all'ospedale San Jacopo di Pistoia e a Santi Cosma e Damiano di Pescia (Pistoia). Lo rende noto l'Asl Toscana Centro spiegando che l'inchiesta epidemiologica e gli accertamenti ambientali da parte del dipartimento di prevenzione sono ancora in corso per stabilire le cause dei disturbi che hanno colpito il gruppo di 19 persone, soprattutto ragazzi tra i 9 e i 16 anni, ospiti di una casa di accoglienza per minori a Firenze in soggiorno presso una residenza di vacanza nella Montagna Pistoiese. Stamani solo quattro delle 11 persone arrivate ieri al pronto soccorso del San Jacopo (altre tre nel pomeriggio di ieri si sono aggiunte agli otto arrivati la sera prima), sono ancora ricoverati in osservazione breve e in pediatria. Con la sintomatologia in via di miglioramento, verranno dimessi nella giornata. Tutti dimessi gli altri otto ragazzi del gruppo ricoverati all'ospedale di Pescia.