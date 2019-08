Irruzione polizia in covo pusher,arresto

(ANSA) - PISA, 23 AGO - La squadra volanti della questura di Pisa ha individuato il covo di una banda di spacciatori nordafricani attiva nel centro storico e arrestato uno di loro, tunisino di 24 anni, irregolare sul territorio, che, dopo il processo per direttissima e la condanna a un anno e 10 mesi (con pena sospesa), sarà espulso.

Il blitz della polizia è scattato alla periferia della città grazie alla segnalazione di alcuni residenti. Dopo una serie di appostamenti gli agenti hanno individuato l'appartamento in un condominio e hanno fatto irruzione nell'abitazione sorprendendo il giovane, che ha tentato senza riuscirvi di non far entrare gli agenti, uno dei quali è rimasto contuso. Nella casa c'erano cocaina e hashish già confezionati in dosi, parte dello stupefacente ancora da confezionare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi e un ingente somma di denaro provento di spaccio nei luoghi più frequentati della vita notturna cittadina.