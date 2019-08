Commisso a Firenze "Ribery mio regalo"

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - E' arrivato a Firenze il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il patron viola si è detto "contento" e aggiunto che Franck Ribery è "il mio regalo" per la città. Commisso ha preso alloggio in un hotel del centro. Alle 16.30 il presidente della Fiorentina è atteso allo stadio Franchi dove parteciperà alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi principal sponsor per la stagione 2019-2020, cioè Mediacom Communications Corporation, Prima.it e Estra.