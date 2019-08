Napoli: Allan, lo scudetto? Ci proviamo

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - "Lo scudetto? Ci proviamo, sono arrivati giocatori forti, che si aggiungono a un gruppo che ha già fatto tanto bene. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni e che chi arriva possa dare quel qualcosa in più". Lo ha detto l centrocampista del Napoli Allan alla vigilia della ripresa del campionato. Il brasiliano è stato tra gli ultimi a raggiungere i compagni nella preparazione visto il percorso vincente in Coppa America, ma è già pronto: "Abbiamo ricaricato e siamo pronti per il campionato - afferma -, c'è sempre una battaglia da fare. Ci stiamo preparando bene per Firenze, speriamo di cominciare al meglio. Ho trovato un ambiente molto sereno. Siamo carichi". Il centrocampista vuole iniziare con una vittoria: "E' sempre importante. Ti lascia più tranquillo, ti dà più fiducia per le altre partite. Sarà una battaglia, ma siamo pronti. Ribery? Se agisce dalla mia parte lo marco io. Ma la Fiorentina ha tanti calciatori di talento, come Chiesa".