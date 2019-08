Malori in gruppo vacanza, 16 a ospedale

(ANSA) - PISTOIA, 22 AGO - Un gruppo di 16 persone, di cui 14 ragazzi tra i 9 e i 16 anni e due accompagnatori, sono giunti nella tarda serata di ieri nei pronto soccorso degli ospedali di Pistoia e Pescia (Pistoia) accusando disturbi intestinali. Lo rende noto l'Asl Toscana Centro che ha aperto un'indagine. Otto di loro si trovano al San Jacopo di Pistoia, e gli altri all'ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia. I ragazzi, ospiti di una casa di accoglienza per minori a Firenze, stavano soggiornando in una residenza di vacanza nella Montagna Pistoiese quando hanno iniziato ad accusare vomito e diarrea.

Attualmente tutti i pazienti sono in via di miglioramento, spiega una nota, ed è in corso un'inchiesta epidemiologica e gli accertamenti ambientali, condotti dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl, per capire le cause dei disturbi intestinali.