Bagnante soccorso Viareggio,morto 19enne

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 22 AGO - Non ce l'ha fatta il 19enne milanese di origini cinesi Matteo Yang Tao, ricoverato da giorni all'ospedale Versilia dopo che aveva accusato un malore mentre faceva il bagno nella piscina di un bagno a Viareggio (Lucca) il giorno di Ferragosto. Dopo essere stato soccorso il 19enne, che era in compagnia di alcuni amici giunti con lui da Milano, era stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Opa di Massa (Massa Carrara), dove per un giorno è rimasto attaccato alle macchine cuore-polmone per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione del Versilia, nel quale è deceduto a distanza di una settimana dal malore. Verrà eseguita l'autopsia anche se il malore potrebbe essere stato causato da una congestione, prima di buttarsi in acqua il 19enne sarebbe stato visto mangiare delle fette di cocomero gelate. E' il terzo decesso in Versilia dall'inizio dell'estate in seguito ad un bagno in piscina.