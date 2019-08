Tir a fuoco in Fi-Pi-Li, rallentamenti

(ANSA) - PISA, 21 AGO - Un tir che trasportava mobili si è incendiato stamani intorno alle otto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno tra le uscite di Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno nel Pisano in direzione mare. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non ci sono feriti e il traffico sta subendo forti rallentamenti.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso e in direzione mare si viaggia su una sola corsia. Sul posto due pattuglie della polizia stradale stanno regolando la viabilità.