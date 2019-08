Uffizi,in ponte Ferragosto 80.410 visite

(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - A Ferragosto quasi 17mila visitatori tra Uffizi, Pitti e Boboli (+5,3% rispetto al 2018) e 80.410 presenze complessive durante l'intero ponte da giovedì 15 a domenica 18 agosto. Con questi dati gli Uffizi parlano di record di ingressi registrati nei musei del circuito. Commenta il direttore Eike Schmidt: "I nostri numeri crescono ancora e a essere sempre più frequentati sono Palazzo Pitti e il giardino di Boboli: dunque la politica di decentramento dei nostri visitatori verso questi spazi per riequilibrare i flussi nel complesso degli Uffizi funziona e continua a dare risultati significativi". Inoltre "grazie alle aperture serali del martedì e ad un miglioramento del meccanismo delle prenotazioni gli ingressi vengono distribuiti in differenti fasce orarie durante tutta la giornata. Questo migliora non solo il dato complessivo sui visitatori, ma soprattutto la qualità della visita di quanti scelgono di visitare gli Uffizi".