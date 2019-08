Fiorentina su Ribery, ore decisive

(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Potrebbe risolversi nelle prossime ore, o al massimo domani, la trattativa fra la Fiorentina e l'attaccante Franck Ribery cominciata nei giorni scorsi e in pieno corso. Le parti stanno valutando vari aspetti, in particolare emergono come decisivi quelli di carattere fiscale.

Secondo quanto risulta, la Fiorentina del nuovo presidente Rocco Commisso ha completato la sua offerta e a questo punto starebbe a Ribery decidere se accettare o no. La società gigliata, a cui piacerebbe molto avere nella rosa Ribery, a questo punto della trattativa è in attesa di una risposta dall'attaccante ex Bayern Monaco che coi suoi consulenti sta esaminando le bozze di accordo e trattando ogni dettaglio prima di andare, in caso di esito positivo, alle firme.