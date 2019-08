A fuoco emporio a Monsummano Terme

(ANSA) - MONSUMMANO TERME (PISTOIA), 20 AGO - Vigili del fuoco impegnati tutta la notte a Monsummano Terme, in via Francesca Nord, per un incendio che ha coinvolto un esercizio commerciale che, secondo quanto si apprende, era in allestimento in attesa di una prossima apertura. L'incendio è stato portato sotto controllo ma continuano le operazioni di raffreddamento e di minuto spegnimento. Sul posto sono rimaste squadre di Pistoia e Montecatini, mentre sono rientrate quelle intervenute da Prato e Lucca. Accertamenti in corso per risalire alla causa del rogo.

Non risultano feriti.

Sempre nella provincia di Pistoia, sulla collina sopra Quarrata, un incendio ha riguardato intorno alle 3 un'abitazione a Montemagno dove sono andati a fuoco la cucina e il soggiorno.

Non ci sono persone coinvolte perché i proprietari erano assenti. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme e circoscritto l'incendio. Da stabilire le cause.