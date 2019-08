Urto tra auto,una finisce contro vetrina

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - Un auto è finita contro la vetrina di un negozio, chiuso in quel momento, sfondandola, dopo essersi scontrata con un'altra autovettura. L'incidente è avvenuto oggi a Firenze in prossimità dell'incrocio fra via Pietro Toselli e via Giambattista Lulli, intorno alle 13:30. Alla guida delle due auto c'erano due donne, una di 60 anni e l'altra di 70. Uno dei mezzi ha sbandato ed è finito sul marciapiede sbattendo contro la vetrina. Entrambe le automobiliste hanno riportato ferite non gravi. Sul posto la polizia municipale e il 118. La strada è stata chiusa circa un'ora per permettere i soccorsi e per la messa in sicurezza dell'area ma non si sono registrati particolari problemi di viabilità.