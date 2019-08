Pino cade in centro Viareggio, no feriti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 AGO - Un grosso pino è caduto nel centro di Viareggio (Lucca) finendo addosso a uno scooter parcheggiato. Non ci sono stati feriti e la zona è stata transennata per sicurezza. La pianta si trovava davanti alla parrocchia di San Paolino in via Mazzini, a pochi metri dal lungomare. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, operai del Comune, un agronomo e anche personale della Sea, che gestisce la raccolta dei rifiuti, per ripulire l'area. Sempre nel centro di Viareggio stamani è caduto un ramo da un altro albero.