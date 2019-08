Aggredisce moglie davanti figli, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie di 30 anni. L'uomo, straniero, è accusato di aver colpito la donna davanti ai figli piccoli, di uno e sei anni, e di aver anche aggredito suocera e cognata intervenute a difesa della moglie.

Quest'ultima ha riportato lesioni guaribile in 10 giorni.

Secondo quanto riferito dalla donna già in passato il marito si sarebbe reso responsabile di vessazioni e aggressioni.