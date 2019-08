Droga portata con giochi bimbi, arresti

(ANSA) - LUCCA, 16 AGO - Stupefacenti di tutti i tipi importati in Italia venivano trattati sul darknet di internet ossia il web nascosto usato per traffici illeciti, pagati in criptovaluta come i bitcoin e fatti viaggiare con varie modalità, anche nascosti tra scatole di giochi per bambini. E' quanto scoperto dai carabinieri di Lucca, che hanno arrestato tre ucraini per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L'operazione si è concretizzata nelle prime ore del mattino. Secondo quanto ricostruito dai Cc il sodalizio, attraverso una rete di ucraini all'estero, tra 2017 e 2018, avrebbe movimentato ingenti quantitativi di ecstasy, cocaina, chetamina, metadone, Lsd, nbome, hashish e marjuana. Le indagini, coordinate prima dalla procura di Lucca poi dalla Dda di Firenze, hanno accertato decine di compravendite di droga. I narcotrafficanti erano capaci di riprodurre le confezioni originali di prodotti come integratori, prodotti alimentari e perfino scatole di giochi per bimbi, inviati tramite ditte di spedizione regolari.