Siena premia con il 'Mangia' Montomoli

(ANSA) - SIENA, 15 AGO - Il ricercatore Emanuele Montomoli è stato insignito a Siena del Premio Mangia 2019, il più prestigioso riconoscimento della città. A consegnare il premio, alle celebrazioni per la festività di Maria Assunta in cielo, il sindaco Luigi De Mossi "per il suo lavoro di ricercatore nella prevenzione delle malattie infettive, delle vaccinazioni e nell'ambito dell'epidemiologia nonché di imprenditore di biotecnologie a livello internazionale". De Mossi ha definito Montomoli "uno di noi che ha tenuto e continua a tenere alto il nome di Siena". Montomoli "è studioso che ha fatto della sua passione una missione di vita nella lotta contro virus e batteri", sottolinea il Comune. Montomoli non è attivo solo in ambito accademico, prima alla Facoltà di Medicina e poi ordinario al Dipartimento di Medicina Molecolare ma anche con numerosi progetti scientifici. Inoltre nel 2009 Montomoli ha fondato la società VisMederi che testa i vaccini prodotti da aziende farmaceutiche mondiali e promuove azioni technology transfer.