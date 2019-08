Bocelli canta a messa di Ferragosto

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 15 AGO - Tantissimi fedeli stamani in Versilia alla chiesa di Santa Maria Assunta e San Francesco di Vittoria Apuana (Lucca) dove alla messa, come aveva promesso, ha preso parte e ha cantato il tenore Andrea Bocelli, che ha interpretato una splendida esecuzione di 'Fratello sole sorella luna'. Il parroco Francesco Maria Cecchetto ha ringraziato commosso il tenore per la sua presenza anche se non è la prima volta che Bocelli prende parte alla messa e in più di una circostanza ha regalato emozioni con le sue interpretazioni davanti ai fedeli.