Scontro auto nel Pisano, muore donna

(ANSA) - PECCIOLI (PISA), 14 AGO - Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla strada provinciale delle Colline per Legoli (Pisa), in Alta Valdera, al km 27,000. Il traffico è bloccato e sul posto stanno operando le forze dell'ordine per fare viabilità e ricostruire l'esatto dinamica dell'incidente. Il personale giunto sul posto ha soccorso una delle due donne, mentre per l'altra non ha potuto far altro che constatarne il decesso.