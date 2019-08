Fiorentini in ferie, meno 64% rifiuti

(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - Fiorentini via dalla città per le vacanze e aziende chiuse per ferie, calano i rifiuti solidi urbani raccolti in città: dal - 46% del 7 agosto al - 64 % del 12 agosto. E nei prossimi giorni atteso il picco di diminuzione, a esclusione del centro storico. E' quanto riferisce Alia, l'azienda di servivi ambientali. Alia rileva poi che durante i fine settimana di agosto, come già successo a giugno e luglio, la quantità di rifiuti raccolti torna ad aumentare "in conseguenza della massiccia presenza turistica e di city users nel centro storico, dove maggiore è anche il numero di attività ed esercizi regolarmente aperti".

Nei prossimi giorni, conclude Alia, "è atteso il maggior calo annuale di raccolta rifiuti a livello cittadino: per contro, nella sola area del centro storico monumentale, in conseguenza delle presenze turistiche, il dato di produzione e quindi di raccolta rifiuti sarà tra i più alti dell'anno".