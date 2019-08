Fiamme in piazzale cartiera a Bagni di Lucca, chiusa ss 12

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 13 AGO - Un vasto incendio è scoppiato intorno all'ora di pranzo alla Cartiera Pasquini di Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). A prendere fuoco la carta da macero accatastata su un piazzale aperto con le fiamme che in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio fortunatamente non abitato. La strada è stata chiusa al traffico, con la circolazione deviata verso il centro di Bagni di Lucca. Non si segnalano feriti. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Lucca e Castelnuovo e i carabinieri della locale stazione. Sul posto anche personale di Arpat per effettuare i controlli sulla salubrita' dell'aria. Intanto il sindaco Paolo Michelini ha sollecitato i cittadini che abitano nella zona a mantenere le finestre chiuse a titolo cautelativo.