Fa incidente e cade in dirupo, morto

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 13 AGO - A causa di uno scontro con un'auto ha sbattuto con la moto su un guard rail ed è caduto in un dirupo, facendo un volo di circa 30 metri. Il motociclista, un 50enne originario del Lussemburgo, è stato raggiunto dai vigili del fuoco e trasferito con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa dove sarebbe giunto già morto. Vani i tentativi di rianimarlo.

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Casoli nel comune di Camaiore (Lucca). A dare l'allarme un altro centauro che era con il 50enne e che ha indicato ai vigili del fuoco dove era successo l'incidente. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l'area da alcune piante per poter permettere il recupero dell'uomo tramite il verricello dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i vigili urbani che hanno chiuso temporaneamente la strada.