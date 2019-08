Gallerie Uffizi festeggiano Bonaparte

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Riordino dell'ingresso della Galleria d'Arte moderna a Palazzo Pitti in omaggio a Napoleone con il suo busto opera di Canova e il recente acquisto di un progetto 'napoleonico' del 1809 su due ponti sull'Arno a Firenze, per i 250 anni dalla nascita del Bonaparte, anniversario che ricorre il prossimo giovedì, giorno di Ferragosto quando Uffizi, Pitti e Boboli saranno regolarmente aperti.

L'opera di Canova è un colossale busto marmoreo proveniente dalle collezioni granducali, raffigurante proprio Napoleone. E' invece un enorme disegno (84 x 207,5 cm) eseguito nel 1809 dall'architetto Hyacinthe Boucher de Morlaincourt (1756-1731) il progetto dei due ponti, dedicati uno allo stesso imperatore, l'altro alla sorella Elisa Baciocchi, allora governatrice della Toscana, da realizzare all'altezza delle allora Cascine granducali, aperte poi in forma di parco pubblico per volontà della stessa Baciocchi.