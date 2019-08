Vuol entrare a casa della ex, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - Va a casa della ex moglie per vedere il figlio minorenne. Ma era ubriaco, ha tentato di accedere all'abitazione prendendo a calci e pugni la porta di ingresso e quando sono arrivati i carabinieri - chiamati dai vicini svegliati nella notte dagli urli - si opponeva aggredendoli con calci, pugni e brandendo, addirittura, un portaombrelli. Così un 31enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Calenzano (Firenze). Ora è sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto domani. L'allarme dei vicini e l'intervento dell'Arma ha scongiurato il peggio.