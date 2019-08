Maxi scontro a variante Aurelia Cecina

(ANSA) - LIVORNO, 11 AGO - Un maxi incidente stradale è avvenuto stasera sulla corsia nord della variante Aurelia, tra Donoratico e Cecina, nel Livornese, al km 268,500. Coinvolte tre auto, una decina i feriti. Il traffico è stato interrotto e la dinamica è al vaglio della polizia stradale. Stando a prime informazioni le condizioni delle persone coinvolte non dovrebbero essere gravi e quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli gli occupanti erano tutti scesi autonomamente dalle vetture. Nella zona tuttavia sono intervenuti anche i mezzi di soccorso con il personale del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti trasferendoli negli ospedali della zona. La polizia stradale sta invece regolando il traffico. Il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente è stato chiuso al transito per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, rilievi e ripristino delle condizioni di sicurezza.