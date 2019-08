Ciatti: papà, due anni fa vita strappata

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - "Oggi è stato il tuo ultimo giorno di vita, una vita di soli 22 anni, una vita strappata da tanta violenza gratuita. Oggi saresti stato al mare a divertirti, spensierato e tranquillo mai ti saresti immaginato quello che ti sarebbe successo e noi sopravviviamo per darti perlomeno giustizia". Così uno struggente post di Luigi Ciatti su Fb ricorda il figlio Niccolò, ucciso a 22 anni in un pestaggio in discoteca a Lloret de Mar due anni fa, nell'agosto 2017 parlando anche di "giustizia spagnola che si muove in una direzione che non ci piace ma non ci arrendiamo".

Niccolò Ciatti venne colpito senza motivo nella pista da ballo la sera dell'11 agosto 2017, non riprese più conoscenza e il 12 agosto morì. "Domani mattina alle 2.51 la vita ti ha lasciato - scrive il padre - Ti abbiamo raggiunto la sera, abbiamo pregato per tutto il viaggio perché non fosse una cosa grave, ma non é stato così". Lunedì sera messa in ricordo alla chiesa di Casellina (Firenze). Verranno lanciati in cielo palloncini bianchi.