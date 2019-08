Celebrazioni 75/o Liberazione di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - Celebrazioni dell'11 agosto a Firenze, per il 75/o anniversario della Liberazione della città dall'occupazione nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944. Prima iniziativa alle 7 coi rintocchi della Martinella, campana civica che il Cln fece suonare avviando l'insurrezione. Sulla Torre di Arnolfo col sindaco Dario Nardella anche il senatore Matteo Renzi. In mattinata cerimonia di deposizione della corona di alloro alla memoria dei caduti in piazza S.Croce, presenti autorità civili, militari, religiose.

Poi un corteo ha raggiunto piazza della Signoria dove il sindaco Nardella è intervenuto all'arengario. "Firenze - ha detto - continuerà a essere città per la libertà, per i diritti, qui è stata cancellata per la prima volta la pena di morte, è una città che si liberò dai nazifascisti. Questa è storia, il resto lo lasciamo alla propaganda politica". Accanto a Nardella il partigiano Leandro Agresti, 95 anni, e il figlio della partigiana Liliana Benvenuti, Riccardo Mattei.