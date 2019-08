Aeroporti,Pisa spento radar,ritardi voli

(ANSA) - PISA, 11 AGO - Una sospetta avaria al radar dell'aeroporto di Pisa, in via di riparazione, sta causando ritardi ai voli. "Ieri sera - ha reso noto la 46/a Brigata aerea di Pisa - il radar principale dell'aeroporto di Pisa, gestito dall'Aeronautica Militare, è stato fermato dal personale tecnico della 46/a Brigata Aerea per motivi precauzionali a seguito di una sospetta avaria. Il servizio radar fornito dall'Aeronautica Militare continua comunque a essere operativo, con le limitazioni dovute all'utilizzo di un sistema alternato". La limitata operatività della torre di controllo ha causato solo alcuni ritardi nel traffico aereo civile ma non ci sono state cancellazioni. "Nel frattempo - prosegue la 46/a - la ditta che fa la manutenzione del radar è stata immediatamente contattata ed è al lavoro per iniziare l'intervento tecnico necessario e per ridurre al minimo i disagi. In attesa della piena operatività verranno assicurati arrivi e partenze con un numero di movimenti ridotto rispetto a quelli normalmente garantiti".