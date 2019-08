Suonatori violini multati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - Suonavano violini e fisarmonica come se fossero artisti di strada ma non avevano alcuna autorizzazione, perciò le loro esecuzioni musicali sono state interrotte dalla polizia municipale di Firenze, che li ha identificati e multati. E' accaduto nei pressi di Palazzo Vecchio, in via de' Cerchi. A segnalare la loro presenza è stata una cittadina. I vigili urbani hanno quindi trovato cinque uomini intenti a suonare i loro strumenti senza alcun permesso.

Gli strumenti sono stati sequestrati e loro devono pagare 100 euro di multa ciascuno.