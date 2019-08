Moby Dick a Festival Colline geotermiche

(ANSA) - LARDERELLO (PISA) , 10 AGO - Dopo il successo ottenuto a Londra e in Germania, arriva il 18 agosto al Festival delle Colline Geotermiche, a Larderello (Pisa) il maestoso 'Moby Dick' del Teatro dei Venti. Il palcoscenico realizzato da Enel Green Power all'interno di una vecchia torre di raffreddamento nell'area della centrale geotermica, l'Arena geotermica, ospiterà lo spettacolo-evento che porta in piazza la nave del capitano Achab e la sua ossessione per la Balena bianca, con una grande macchina teatrale e un cast di 20 artisti, tra attori, musicisti, acrobati e tecnici.