Genoa: per la fascia arriva Pajac

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Visite mediche per l'ultimo colpo di mercato del Genoa, l'esterno croato ex Cagliari Marko Pajac che arriva in prestito con diritto di riscatto. Nell'ultima stagione ha giocato da gennaio a giugno nell'Empoli guidato dall'attuale allenatore rossoblù Andreazzoli. "Sono pronto e felice di essere qui, in due-tre giorni chiuderemo l'accordo". A Genova Pajac ritroverà sia Capozucca che lo aveva portato al Cagliari, che Andreazzoli. "La loro presenza ha pesato molto sulla mia scelta e sono contento di aver già lavorato con entrambi". Giocatore di fascia andrà a completare una mancina che vede già in rosa Criscito e Barreca. "Mi aspetto una squadra forte e spero di fare un buon campionato in cui vada tutto bene".Pajac non raggiungerà però i compagni in ritiro a Cavriago ma tornerà per un impegno familiare già fissato in Croazia per alcuni giorni, poi sarà a disposizione del tecnico Andreazzoli.