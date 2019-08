Dragowski prolunga fino al 2023

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - La Fiorentina ha prolungato il contratto di Bartlomjei Dragowski fino al 2023: ad annunciarlo oggi Giancarlo Antognoni. "L'abbiamo fatto perché pur essendo ancora molto giovane lui ha già dimostrato il suo valore di portiere e può ancora crescere e migliorare" ha aggiunto il direttore tecnico viola. "Non cerco rivincite - ha detto il 22enne Dragowski che da questa stagione è stato promosso titolare - voglio fare una grande annata per la squadra e per i per i tifosi, mi sto preparando per riuscirci, ci sono state voci di mercato su di me ma io ho scelto la Fiorentina e la Fiorentina ha scelto me" ha concluso il portiere polacco.