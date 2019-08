Rinunciano bomboniere,donazione ospedale

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 6 AGO - Una coppia di sposi ha rinunciato alle tradizionali bomboniere del matrimonio e ha deciso di destinare i soldi necessari a questa spesa nuziale per fare una donazione all'ospedale 'Versilia' di Lido di Camaiore (Lucca) per l'acquisto di un apparecchio del reparto di dermatologia, un dermatoscopio. La neo-sposa, Alessia Saponaro, di Lucca, spiega la Asl, ha voluto dimostrare così "la sua personale riconoscenza alla struttura che l'ha curata con competenza e con buoni risultati" e insieme al marito Luigi Gaddi ha proprio deciso di rinunciare alle tradizionali bomboniere del matrimonio per acquistare l'apparecchio. Il dermatoscopio è stato consegnato in questi giorni al reparto del Versilia e serve, in particolare, a monitorare i nei e a prevenire le patologie collegate.