Altro delfino morto, 18 da inizi luglio

(ANSA) - FIRENZE, 6 AGO - Continua la moria di delfini in Toscana. Un tursiope è stato trovato morto oggi a Livorno. Lo rende noto l'agenzia regionale dell'ambiente Arpat. È il 35/o caso dall'inizio dell'anno e il 18/o dall'inizio di luglio in Toscana. Nei giorni scorsi l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni ha reso noto che in base alle autopsie condotte su 8 delfini che si sono spiaggiati in Toscana negli ultimi mesi, 7 presentavano lo stomaco completamente vuoto, come se qualche patologia li avesse indeboliti al punto da non riuscire a nutrirsi e, di conseguenza, morire.

Lo scorso anno sono stati trovati spiaggiati in Toscana 23 cetacei di cui 20 delfini, mentre nel 2017 furono 48 di cui 41 delfini.