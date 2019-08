Uffizi, boom apertura serale del martedì

(ANSA) - FIRENZE, 5 AGO - Agli Uffizi di Firenze boom di presenze con l'apertura serale del martedì, con quasi 10.000 persone negli otto appuntamenti effettuati a giugno e luglio, +22% rispetto all'edizione 2018. E' La quarta edizione della speciale apertura dalle 19 alle 22 dal 4 giugno ed in corso fino al 24 settembre. La serata col picco di affluenza è stata il 9 luglio, con 1.567 persone. "L'iniziativa della Galleria visitabile la sera è in continua crescita - spiega il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt - ed è comprensibile perché consente di vivere un'esperienza diversa, un viaggio differente e più rilassato da quello consueto. Le sale sono meno affollate, anche la luce cambia; in più, è possibile, volendo, concedersi un romantico aperitivo o un rinfrescante gelato al crepuscolo sulla terrazza affacciata su piazza Signoria".