Record mondo esposizione Peperoncino Day

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 5 AGO - Un'esposizione lunga 100 metri, con protagonisti i frutti di 1133 diverse varietà, ha valso al Peperoncino Day il record del mondo per la collezione esposta di peperoncini più grande di sempre. La rassegna 'piccante', organizzata dall'Azienda agricola Carmazzi, è andata in scena sabato 3 agosto a Viareggio (Lucca). "Dopo tanta ricerca e tanto lavoro è un enorme orgoglio per noi poter dire di aver raggiunto il record mondiale - sottolinea in una nota Marco Carmazzi, patron dell'evento -. La storia della nostra azienda è iniziata nel 1860 e non avremmo potuto celebrare 160 anni di attività in un modo migliore". Sono stati migliaia i visitatori che hanno ammirato l'insolita esposizione colorata lungo la passeggiata di Viareggio. Tra gli ospiti Mario Zamprotta di World Chilli Alliance (associazione internazionale del peperoncino con sede in Cina), Pietro Cuzzola e Silvano Gremigni dell'Accademia Italiana del Peperoncino.