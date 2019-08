Cadavere in sacco a pelo nel Livornese

(ANSA) - RIOTORTO (LIVORNO), 3 AGO - E' di una donna il cadavere ritrovato dentro a un sacco a pelo in un fosso lungo la vecchia Aurelia vicino a Riotorto (Livorno), tra Venturina e Piombino. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, da una prima analisi del medico legale non presenterebbe evidenti segni di violenza. Secondo quanto accertato la morte inoltre dovrebbe risalire a circa una settimana fa. Sul luogo, con i carabinieri e il medico legale, si è recato anche il pm livornese di turno d'urgenza. Dopo il sopralluogo in corso gli approfondimenti dei carabinieri per cercare di identificare la donna: all'apparenza non si tratterebbe di una persona giovane.

La scoperta del corpo, secondo quanto appreso, è avvenuta in modo casuale, in seguito a un incidente avvenuto la notte scorsa nel tratto dell'Aurelia che costeggia il fosso dove è stato trovato il cadavere, una zona isolata. Proprio ripulendo la strada dai detriti dell'incidente è stato notato, nascosto tra la vegetazione, il sacco a pelo.