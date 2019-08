Accoltellamento dopo lite in bar, ferito

(ANSA) - FIRENZE, 3 AGO - Lite sfociata in un accoltellamento questa mattina intorno alle 11,30 nella zona del piazzale di Porta Romana a Firenze. La vittima, un 44enne foggiano, ferita a un braccio, ha avuto una prognosi di 20 giorni. L'aggressore, fuggito sembra a bordo di uno scooter, si è poi presentato alla caserma dei carabinieri di Oltrarno ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai militari insieme alla polizia: è un 45enne fiorentino, già noto alle forze dell'ordine come il ferito. Il diverbio sarebbe iniziato in un bar, sembra per futili motivi e poi proseguito in strada.