700 bimbi non vaccinati nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 3 AGO - Sono oltre 700 i bambini residenti nell'area fiorentina non ancora vaccinati per alcune malattie infettive. Lo rende noto l'area igiene e sanità pubblica della Asl Toscana centro. Si tratta di bambini nati nel 2014, 2015, 2016 e 2017, quindi in età di possibile frequenza in asilo nido e scuola dell'infanzia che risultano ancora non vaccinati per alcune malattie infettive come tetano, poliomielite, morbillo ed epatite B. L'Asl sottolinea che nell'ultimo anno i dati sulle vaccinazioni in età pediatrica mostrano un trend di crescita per alcuni vaccini, e in alcune aree è stato raggiunto il 95% della copertura, considerata soglia minima per l''immunità di gregge'.

Le mancate vaccinazioni possono essere riconducibili a varie cause: rifiuto della vaccinazione nella maggioranza dei casi, difficoltà nel monitorare bambini non vaccinati per scarsità di informazioni o incompleta registrazione dei dati vaccinali, o per problematiche nel passaggio informatico con Asl fuori regione.