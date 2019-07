Tir 'tocca' ciclista, muore 58enne

(ANSA) - VINCI FIRENZE, 31 LUG - Una donna di 58 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Sovigliana, nel territorio comunale di Vinci (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, la donna che era in sella a una bicicletta, sarebbe caduta in seguito a un contatto con un mezzo pesante. E' successo intorno alle 10.00 all'altezza di una rotatoria. La donna è stata subito soccorsa dal 118 ma tutte le manovre di rianimazione sono risultate vane. Su posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia municipale.