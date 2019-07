Fiorentina: ufficiale, ecco Boateng

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - E' arrivata anche l'ufficialità da parte della Fiorentina dell'acquisto di Kevin Prince Boateng.

"Ciao ragazzi, sono arrivato, sono contentissimo e non vedo l'ora di vedervi. Ci vediamo presto, forza viola" le parole del giocatore sui canali social viola. A dargli il benvenuto a Firenze il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone: "Con Boateng e Lirola la Fiorentina ha preso due giocatori importanti, il primo è di altissimo livello e grande esperienza anche internazionale, ci aiuterà a crescere". E non è un caso che il club viola stia puntando anche su Radja Nainggolan in uscita dall'Inter: nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti fra i due club per una cessione in prestito del centrocampista che nel frattempo avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento in viola.