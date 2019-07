Agriturismo: Corea scopre quello toscano

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - La Corea alla scoperta dell'agriturismo toscano, alla luce delle ottime performance degli ultimi anni, anche grazie agli ingenti investimenti effettuati dalla Regione Toscana per sostenere la crescita del settore. Per scoprire i segreti di questo successo, una troupe dell'emittente pubblica più importante della Corea del Sud, la MBC (Munhwa Broadcasting Corporation), ha intervistato questa mattina l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi per un documentario dal titolo "Agricoltura è il futuro". Si tratta di un programma speciale di 60 minuti che verrà trasmesso a dicembre 2019 in 16 regioni della Corea del Sud e che parlerà dell'agriturismo italiano, e in particolare quello della Toscana, come esempio più avanzato in Europa.