Scritte vandaliche a cimitero Soffiano

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Raid vandalico la notte scorsa a Firenze nel cimitero della Misericordia nella zona di Soffiano.

Imbrattate con scritte le coperture in plexiglass dei loculi di una parte del cimitero in allestimento, dove al momento non ci sono sepolture. Secondo quanto emerso, i vandali sarebbero entrati scavalcando una recinzione, senza forzare nulla.

"Speriamo di capire qualcosa di più con le telecamere di sorveglianza" dichiara il provveditore della Misericordia, Giovangualberto Basetti Sani. "Siamo stupiti e amareggiati - aggiunge - si tratta di uno spregio alla città, è stato colpito un luogo sacro e santo dove riposano tanti fiorentini". "Ora dovremo trovare un modo di rimuovere le scritte, sperando che sia possibile" afferma ancora Basetti Sani. Nelle prossime ore, spiega ancora, l'episodio sarà denunciato alle forze dell'ordine.