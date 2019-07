Rifiuti, da 800 lattine nasce Ricicletta

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Si chiama Ricicletta ed è una bicicletta di alluminio riciclato, realizzata con l'equivalente di 800 lattine. La presentano, al Jova Beach Party, Estathé con il Cial (Consorzio Imballaggi Alluminio) e il Wwf. Una Ricicletta per ciascuna tappa verrà donata al Wwf e messa all'asta per raccogliere fondi.

Con 640 lattine di Estathé si può dare vita a un cerchione d'auto, con 130 a un monopattino, con 37 a una caffettiera, con 3 a un paio di occhiali. "Con l'80% di riciclo di imballaggi in alluminio nell'ultimo anno l'Italia si conferma fra i migliori in Europa. Lattine per bevande, scatolette e vaschette per alimenti, foglio sottile in alluminio, bombolette spray, tappi e chiusure rinascono per dare vita a nuovi prodotti" afferma Stefano Stellini, responsabile Relazioni Esterne Cial. "Mostrare concretamente cosa si può ottenere attraverso il riciclo di quelli che consideriamo rifiuti è il modo migliore di sensibilizzare le persone", spiega Benedetta Flammini, Direttore Marketing e Comunicazione Wwf.